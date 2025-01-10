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Samsunspor'da 5 isim sınırda

Samsunspor'da 5 isim sınırda

16:3810/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Samsunspor, son oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti.
Samsunspor, son oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.


Süper Lig'in geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekip, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla üçüncü sırada bulunuyor.


Kırmızı-beyazlı takım, Kayserispor'u mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.




Sarı alarm

Samsunspor'da Kayserispor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.


Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.





#Süper Lig
#Kayserispor
#Samsunspor

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