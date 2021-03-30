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Samsunspor'da Damien Comolli sürprizi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli ile görüştüğünü belirterek, Toulouse Kulübü'yle iş birliği yapmayı planladıklarını söyledi.

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Samsunsporda Damien Comolli sürprizi
Yüksel Yıldırım ve Damien Comolli

TFF 1. Lig'de lider GZT Giresunspor'un 5 puan gerisinde Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, kulüp gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Toulouse'un başkanı Damien Comolli'yle yakın arkadaş olduğunu belirten Yıldırım, Fransız ekibiyle ilgili planlarını da anlattı.

D-Smart'ın Smart Spor kanalında konuşan Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Hedefimizin ilkini gerçekleştirdik, ikinciye uğraşıyoruz"

  • "Dereyi görmeden paçayı sıvadık, bugün bunun acısını yaşıyoruz. Şampiyon olmadan Süper Lig ile ilgili konuşmak istemem. Süper Lig'de şampiyon olmuş Ertuğrul hocayı 2. Lig'e getirirken ona 5 yıllık bir proje sundum. Hoca da bana güvenerek projeye inanarak geldi. 2 yıl üst üste şampiyon olup Süper Lige çıkmak ilk hedefti. İlkini yaptık, ikinciye uğraşıyoruz. Milli maç arası iyi geldi, kalan 7 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş olacağız.''

"Comolli ziyaretime geldi"

  • "Hafta sonu Damien Comolli ziyaretime geldi. Comolli en azından satmayı biliyordu. Comolli benim arkadaşım, Toulouse Kulübü'nün başkanı şu anda. Altyapıları çok iyi ve önemli paralara oyuncu satıyorlar. Samsunspor-Toulouse arasında nasıl bir işbirliği yapabiliriz, onu konuştuk. Psikologların futboldaki önemini anlattı bana mesela ve bunun devamlı olması gerektiğini aktardı. Gelecekle ilgili planlarımızı değerlendirdik.''

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