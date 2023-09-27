Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevine son verildi. Ligde oynadığı 5 maçta sadece 1 puan alan Eroğlu, oyuncular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.

"Teşekkürler Hüseyin Eroğlu! 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğumuzun mimarlarından teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."