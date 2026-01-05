Yeni Şafak
Samsunspor'dan flaş transfer! TFF'ye bildirdi

14:205/01/2026, Pazartesi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis
Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, Ali Badra Diabate transferini federasyona bildirdi.

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.


Karadeniz ekibi daha önce deneme antrenmanlarına aldığı 19 yaşındaki stoper Ali Badra'nın performansından memnun kaldı. Alman teknik direktör Thomas Reis, oyuncunun kadroda olmasını istedi ve kulüp Diabate ile resmi sözleşme imzaladı.


Samsunspor'un resmi sözleşme imzaladığı Ali Badra Diabate'nin lisansı da çıkartıldı.





#Samsunspor
#Süper Lig
#Transfer
#Ali Badra Diabate
