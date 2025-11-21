Samsunspor'un ilk yarı hedefi 33 puan

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Samsunspor, futbol direktörü Fuat Çapa'nın belirlediği iddialı hedeflerle dikkatleri üzerine çekiyor. Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasının önemine değindi. Türkiye futbolunun iki önemli camiasını karşı karşıya getirecek bu kritik mücadelede, Samsun ekibinin mevcut puan farkını koruma, hatta mümkünse daha da artırma arzusu bulunuyor. Çapa, geride kalan süreçte oynadıkları lig ve Avrupa Konferans Ligi müsabakalarının, takımın büyük maçlardaki performans potansiyelini açıkça gösterdiğini belirtti. Teknik heyetin ve oyuncuların, İstanbul'dan elde edilecek olumlu bir sonuçla perşembe günkü Avrupa maçına moral depolayarak hazırlanma hedefi, uluslararası başarıyı da önceliklendiren bir yaklaşımı ortaya koyuyor.





Ligdeki kritik viraj: İlk yarı sonuna kadar 33 puan hedefi





Ligin ilk yarısını tamamlamaya sadece beş hafta kala, kalan 15 puanlık bölüm, Samsunspor'un sezon sonu hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacak. Futbol direktörü Çapa, özellikle ilk altı içerisinde yer alan takımların birbirleriyle oynayacağı kritik karşılaşmaların lig tablosunu şekillendireceğini ifade etti. Takımın belirlediği asıl hedef, devre arasına 32-33 puan bandında girmek. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda, Karadeniz temsilcisi için ilk yarı, hem yeni transferlerin başarılı entegrasyonu hem de Avrupa kupalarındaki başarılı performansla birlikte her anlamda tarihi bir başarı olarak nitelendirilecek. Çapa, bu durumun, kulübün doğru kadro planlaması ve transfer stratejisinin bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.





Sakatlık raporu ve alternatif çözümler: Yerli oyuncu hamlesi

Kırmızı-Beyazlılar, bu yoğun tempoda sakatlık haberleriyle de mücadele ediyor. Özellikle takımın önemli isimlerinden Olivier Ntcham'ın sahalara dönüş sürecinin beklenenden daha uzun sürmesi teknik ekibi düşündürüyor. Ntcham'ın antrenmanlara önümüzdeki hafta başlayacağı, ancak maç temposunu ne zaman yakalayacağının ek testlerle belirleneceği açıklandı. Ayrıca Lubomir Satka'nın milli görevden sakat dönmesi, kadro derinliğini olumsuz etkileyen bir başka gelişme oldu. Sezonu kapatan Afonso Sousa ve Galatasaray maçında dönmesi beklenen Tanguy Coulibaly gibi isimlerin yokluğu, diğer oyuncular için önemli bir şansa dönüştü. Çapa, bu zorunlu rotasyonlarda süre alan futbolcuların gösterdiği üstün performansın, transfer edilen oyuncuların doğru karakter ve tecrübeye sahip olduğunu kanıtladığını belirtti. Devre arası transfer dönemi için yabancı kontenjanının kısıtlı olması nedeniyle, kulüp yönetimi doğru profil ve karaktere sahip yerli futbolcularla takviye yapma arayışında olduklarını da dile getirdi. Bu strateji, Türkiye futboluna katkı sağlama ve yerli yeteneği öncelikleme vizyonunu yansıtıyor.



