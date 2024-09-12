Seferovic'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü: Çok iyi bir bitirici

"Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. Galatasaray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor. O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi. Zihinsel olarak çok güçlü. Galatasaray'da oynamak için böyle olmak zorundasınız, tıpkı Benfica'da olmak zorunda olduğunuz gibi."