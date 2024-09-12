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Spor

Seferovic'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü: Çok iyi bir bitirici

Galatasaray'ın eski yıldızı Haris Seferovic, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi. Eski takım arkadaşına övgüler yağdıran İsviçreli forvet, "Çok iyi bir bitirici, teknik olarak iyi ve hücumda önemli bir oyuncu. Genç ve yetenekli. Benfica için solda gittikçe gelişebilir." ifadelerini kullandı.

10:40 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Seferovic, Benfica'dan Galatasaray'a kiralanmıştı.
Seferovic, Benfica'dan Galatasaray'a kiralanmıştı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen İsviçreli forvet Haris Seferovic, Kerem Atürkoğlu'nun Benfica'ya transferini O Jogo'ya değerlendirdi.


İşte Seferovic'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. Galatasaray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor. O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi. Zihinsel olarak çok güçlü. Galatasaray'da oynamak için böyle olmak zorundasınız, tıpkı Benfica'da olmak zorunda olduğunuz gibi."


"ÇOK İYİ BİR BİTİRİCİ"


"Kerem, her zaman hücuma dahil oluyor ve rakip savunmada hatlar arasında birçok dengesizlik yaratabiliyor. Çok iyi bir bitirici, teknik olarak iyi ve hücumda önemli bir oyuncu. Genç ve yetenekli. Benfica için solda gittikçe gelişebilir."




#Haris Seferovic
#Kerem Aktürkoğlu
#Galatasaray
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