Galatasaraylı yıldıza 3 Süper Lig ekibinden teklif

Galatasaray’da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki yıldıza Süper Lig’den 3 kulüp talip oldu. Yönetim son kararı ise oyuncuya bıraktı. İşte detaylar.
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den 3 takım talip oldu.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.
Sarı kırmızılı takım, 3 Süper Lig ekibinin de teklifini değerlendirmeye aldı.
Gelen bu teklifler sonrası Halil Dervişoğlu'nun kararını vermesi bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.