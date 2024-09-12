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Spor

Galatasaraylı yıldıza 3 Süper Lig ekibinden teklif

10:04 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:13 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray’da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki yıldıza Süper Lig’den 3 kulüp talip oldu. Yönetim son kararı ise oyuncuya bıraktı. İşte detaylar.

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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den 3 takım talip oldu.


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Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.

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Sarı kırmızılı takım, 3 Süper Lig ekibinin de teklifini değerlendirmeye aldı.


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Gelen bu teklifler sonrası Halil Dervişoğlu'nun kararını vermesi bekleniyor.


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24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti.


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Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı. 

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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

#Galatasaray
#Halil Dervişoğlu
#Kasımpaşa
#Gaziantep FK
#Çaykur Rizespor
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