Galatasaraylı yıldıza 3 Süper Lig ekibinden teklif

Galatasaray’da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki yıldıza Süper Lig’den 3 kulüp talip oldu. Yönetim son kararı ise oyuncuya bıraktı. İşte detaylar.

1 / 7 Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den 3 takım talip oldu.



2 / 7 Ertan Süzgün'ün haberine göre; Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.

3 / 7 Sarı kırmızılı takım, 3 Süper Lig ekibinin de teklifini değerlendirmeye aldı.



4 / 7 Gelen bu teklifler sonrası Halil Dervişoğlu'nun kararını vermesi bekleniyor.



5 / 7 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti.



6 / 7 Galatasaray formasını 65 kez giyen Halil, 12 gol ve 4 asist yaptı.