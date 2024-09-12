Barış Alper Yılmaz'ın menajeri gelen teklifi açıkladı

Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isimlerden olan Barış Alper Yılmaz, bu transfer döneminin de gözdesiydi. Milli futbolcunun menajeri Tuncay Maldan, gelen teklifi duyurdu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, sarı kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Sports Digitale'e konuşan Maldan, Barış Alper'e 25 milyon Euro'luk bir transfer teklifi geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti."
"Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Yönetim, Barış'ı göndermek istemediğini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik."
"Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı."
24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, kariyerine Rize İl Özel İdarespor'da başladı.
Ankara Demir ve Keçiörengücü formaları giyen genç futbolcu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.
Forvet hattında sağ kanatta görev yapan Barış Alper, zaman zaman sol kanat, santrfor ve sağ bekte de forma giydi.
A Milli Futbol Takımı ile 21 karşılaşmada görev alan Barış Alper, 2 gole imzasını attı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro...