Selçuk İnan'dan Arda Güler itirafı: Fatih Terim ile birlikte izledik Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'le ilgili değerlendirmede bulunan Selçuk İnan, "Genç yaştan beri onu takip ediyoruz. Fatih Terim ile izledik onu. Çok özel bir oyuncu" dedi.

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