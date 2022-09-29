Selçuk İnan'dan Arda Güler itirafı: Fatih Terim ile birlikte izledik

Uzun yıllar Galatasaray'ın kaptanlığını yapan ve son olarak sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in yardımcısı olarak çalışan Selçuk İnan, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Arda'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirten İnan, "Gördüğüm en yetenekli Türk futbolcusu" yorumunda bulundu.
Skorer TV'ye konuşan Selçuk İnan'ın Arda Güler hakkındaki açıklaması şöyle:
- "Çok çok önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten son zamanlarda gördüğüm en yetenekli Türk futbolcusu. Genç yaştan beri onu takip ediyoruz. Fatih Terim ile izledik onu. Hocaya ondan ben bahsetmiştim iyi bir oyuncu diye. Sonra beraber izledik. Hoca da 'Dediğin kadar varmış' dedi. Çok iyi oyuncu. Özel bir oyuncu."
✬ Arda Güler pic.twitter.com/yxjJq2lly8
✬ Arda Güler pic.twitter.com/yxjJq2lly8— SPOR (@yenisafakspor) August 15, 2022