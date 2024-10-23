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Şengün Türk spor tarihine geçti

Şengün Türk spor tarihine geçti

04:0023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Alperen Şengün
Alperen Şengün

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımıyla 5 yıl için toplam 185 milyon dolara yeniden anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki yıldız pivot, anlaşmanın resmileşmesiyle tarihin en çok kazanan Türk sporcusu olacak.

NBA’de Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, 5 yıl boyunca 185 milyon Dolar kazanç elde edeceği sözleşmeyle imza atarak, Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanının sahibi oldu. Konuyla ilgili NBA’in internet sitesinde yapılan açıklamada, “Şengün, son sezonu oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık 5 yıllık sözleşme uzatma anlaşmasına vardı” ifadelerine yer verildi. 22 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Houston’da 21.1 sayı, 9.3 ribaund, 5.0 asist ve 1.2 top çalma ortalaması yakalamıştı.




#nba
#Alperen Şengün
#basketbol

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