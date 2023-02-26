Şenol Güneş: Ayrılık olabilir

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Şenol Güneş maçın ardından mücadeleyi ve karşılaşma öncesi sakatlanan oyuncusu Rachid Ghezzal hakkında konuştu.

''Kazanmamız gereken maçtı''

Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar sahayı doldurdu. Üzüntülerimizi paylaştığımız. Oynayacağımız oyunla, en azından dikkat dağıtacağımız, sonuç alacağımız bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı, hızlı tempolu oynayamayınca rakibin defansını aşamadık.

Özetle ilk yarıda karşılıklı pozisyonu olmayan bir maçtı. İkinci yarı daha baskılı oynadık. Telaşımız ve oyun yapımız kazanmaya yeterli olmadı. Üzüntü verici bir maç. Rakibin oyun tarzı onlara göre doğruydu. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu.

Rachid Ghezzal'ın ısınırken kasığında sıkıntı oldu. Hepimiz üzüldük. Başlangıç olarak son anda Dele Alli'yi koyduk ama verim alamadık. Birçok oyuncudan verim alamadık. Takım olarak iki puan kaybettik.

Kevin N'Koudou açıklaması

Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kevin N'Koudou ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Şu anda düşünmediğimiz bir oyuncu. Gitme durumu var. Buna kendi karar verecek." diye konuştu.

İkinci yarının başında oyundan çıkardığı Dele Alli'den istedikleri verimi alamadıklarını belirten Güneş, "Dele Alli düşündüğümüz verimi katmadı. Son 2 hazırlık maçında olumlu işler yapıyordu. Asist yapmada ve gol atmada sıkıntıları var. İyi ya da kötü de oynasa sene sonunda gitme olasılığı yüksek olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı





Son olarak ilk kez A takım forması giyen 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un yetenekli bir oyuncu olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "İnşallah gelecekte iyi olur. Sahada da bizi yanıltmadı. Daha iyi şeyler yapabilecek potansiyeli var. Çalışkan ve yetenekleri olan bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.



















