Şenol Güneş çıkış yolu arıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olunca, camiada sabırlar taştı.





Siyah-beyazlılar, eksik mücadelelerin tamamlanmasıyla 6 haftası geride kalan ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 10 puanla kendisine altıncı basamakta yer buldu. Attığı gol 8, yediği gol ise 9 olan siyah-beyazlı ekibin eksi 1 averajı var.





Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk 6 haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi. Siyah-beyazlılarda 6. sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016,2016-2017,2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı. Aynı zamanda Güneş, ilk 6 haftalarda Beşiktaş'ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonun da içinde.













İstikrar sağlanamadı





Güneş, Süper Lig'de oynadıkları 6 maçta da farklı ilk 11 tercihinde bulundu. Siyah-beyazlıların ligde son oynadığı müsabakaların ilk 11'leri dikkate alındığında 2. haftada tek değişikliğe giden Güneş, 4. ve 5. haftalarda 3'er, 6. haftada ise 5 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları 3. hafta erteleme mücadelesinde ise 2 farklı oyuncuyu ilk 11'de tercih etti. Bu karşılaşmalarda 4 farklı savunma dörtlüsüyle takımını sahaya süren Şenol Güneş, orta sahada 3 kez, hücumda da 4 defa farklı 3'lülerle sahaya çıktı.





Tersine çevirmek istiyor





Her şeye rağmen taraftar üzerinde büyük bir kredisi olan deneyimli çalıştırıcı, durumu düzeltmek için yoğun mesai harcıyor. Güneş, yardımcısı Burak Yılmaz'la oyunculara hem fiziki hem de mental yönden dokunuşlar yapmaya çalışıyor. Beşiktaş, önümüzdeki 7 günde sırasıyla Konyaspor'la deplasmanda, hafta içinde Konferans Ligi'nde Lugano ile Tüpraş Stadyumu'nda ve milli ara öncesi İstanbulspor'la evinde karşılaşacak.



















