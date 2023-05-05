Şenol Güneş: Şansımızı kullanalım

Beşiktaş, ligde aldığı seri galibiyetlere bir yenisini daha eklemek istiyor. Yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.





Beşiktaş teknik heyeti de son haftalarda yakalanan ivmenin devam etmesini ve galibiyet serisinin 4 maça çıkmasını hedefliyor. 10 haftadır kaybetmeyen; 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden siyah-beyazlı takım, Antalya deplasmanından da 3 puanla dönerek, şampiyonluk şansını artırmak istiyor.





Yarın 33. hafta maçına çıkacak olan Beşiktaş, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'den önce oynamanın avantajını kullanmanın peşinde. Şayet Beşiktaş kazanırsa maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe'nin üstüne çıkarak 2. sıraya yükselecek. Lider Galatasaray ile 5 puanlık fark ise 2'ye inecek. Bu durumun rakiplerini strese sokacağını düşünen teknik direktör Şenol Güneş, ayaklarına gelen şansı iyi kullanmak istiyor.





"Sonuna kadar gidelim"





Takımla hafta boyunca teknik ve taktik idmanların dışında mental anlamda da çalışmalar yapan teknik direktör Şenol Güneş, şampiyonluk haftalarının stresli geçtiğini ancak bu durumun kendilerinden çok rakipleri etkilediğini dile getiriyor.





Şampiyonluk şanslarının rakiplerinden az olsa da ellerindeki fırsatı sonuna kadar kullanmak istediklerini dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Maçı önce oynayacak olmamız avantaj. Ayağımıza gelen şansı iyi kullanalım. Kazanırsak rakiplerimizle olan makas daha da daralacak. Bu durumda rakiplerimiz üzerinde baskı unsuru olacaktır. O yüzden Başta Antalyaspor maçı olmak üzere, oynayacağımız 4 maçı da bu bilinçle oynamalıyız" dediği öğrenildi.





Takımı motive etmek için farklı metotlar da kullanan Güneş'in, her bölgenin oyuncularıyla ayrı ayrı görüşmesi ise dikkat çekti















