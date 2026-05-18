Serdal Adalı gündemde olmayan teknik direktörü açıkladı: Onunla çalışmayı düşünmüyorum

17:1918/05/2026, Pazartesi
Serdal Adalı teknik dirketör konusunda konuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpte yeni teknik adam arayışının başladığını belirten Adalı, kamuoyunda gündeme gelen isme ise kapıları tamamen kapadı.

Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör için çalışmalara başladığını belirten Adalı, ayrılık kararının detaylarını paylaştı.


Adalı, öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldiklerini ifade ederek görüşmenin sezon değerlendirmesi ve gelecek yıl planlaması amacıyla yapıldığını söyledi. Ancak deneyimli teknik adamın yaşanan tepkiler sonrası göreve devam etme konusunda kendisini hazır hissetmediğini dile getirdi.

"Tepkilere göğüs gerecek durumda olmadı"

Başkan Adalı, taraftar tepkilerinin ayrılık sürecinde etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için... Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak. Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık."


Yeni teknik direktör için planlama başladı

Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflediğini söyleyen Adalı, futbol yapılanmasıyla ilgili Serkan Reçber ile görüşeceğini de belirtti.


Tecrübeli başkan, “Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız.” dedi.

Şenol Güneş sözleri dikkat çekti

Adı Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş hakkında da konuşan Serdal Adalı, deneyimli teknik adama duyduğu saygıyı dile getirirken birlikte çalışma ihtimaline kapıyı kapattı.


Adalı, “Şenol Güneş'i çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum!” ifadelerini kullandı.





