Serdar Dursun'dan hakem tepkisi! "Golde yüzde yüz faul vardı"

21:0014/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Serdar Dursun maç sonu hakeme tepki gösterdi.
Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Fatih Karagümrük’ün attığı goldeki pozisyonda yüzde 100 faul olduğunu söyledi. Dursun, 2 puanı kaçırdıkları için de üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda mücadele ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda maç oynamanın zor olacağını bildiklerini söyleyen Dursun, "Atmosfere alışman lazım. Konsantrasyon zaman zaman gidebiliyor, oyuncuları maçtan önce çok uyardım. İlk yarı oyuna aslında iyi başladık. Daniel’in bir şutu vardı, direkten direğe gidiyor. Tam ben golü atarken son anda rakip dokunuyor. Orada 1-0 öne geçsek çok farklı bir maç olacaktı. Ondan sonra ilk yarı öyle geçti. Baskıları da zaman zaman iyi yapamadık. Karagümrük bugün baklava şeklinde oynamıştı. İkinci yarıya da iyi başladık. Karagümrük’ün attığı goldeki pozisyonda yüzde 100 faul vardı. VAR’dan nasıl dönmedi merak ediyorum. Bu yüzde 100 faul nasıl verilmedi? Karagümrük golle birlikte öne geçince defans yapmaya başladı. Ondan sonra oyun gücümüz daha fazla oldu. Arkaya yaslandılar, 3 puanı korumak istediler. Kenarlara giderek daha fazla orta yapınca iyi oynamaya başladık. Son dakikalarda golü bulunca, golü atıp 2-1’e getirebilirdik ancak zaman yetmedi. Aslında üzgünüz, 2 puanı kaçırdık" ifadelerini kullandı.



#Kocaelispor
#Süper Lig
#Serdar Dursun
