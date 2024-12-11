Serdar Topraktepe: Beşiktaş karakterini ortaya koyacağız

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile futbolculardan Jonas Svensson basın toplantısında konuştu.





Serdar Topraktepe'nin açıklamaları şöyle:

'Bunu Svensson'dan da çok iyi biliyorum'

"Norveç insanı çok cana yakın ve misafirperver. Bunu Svensson'dan da çok iyi biliyorum. Hem Norveç'i hem takımımızı çok iyi temsil eden bir isim."





'İnşallah kazanan taraf biz oluruz'

"Takım oyununu çok iyi oynayan ve üstüne koyarak ilerleyen bir ekip. Beşiktaş olarak buraya galibiyet için geldik. Geçen seneki maçta buraya gelmedim ama maçı seyretmiştim. Biz de iyi bir takımız. Dostça bir maç olacak. Beşiktaş nerede oynarsa oynasın galibiyet için gelir. Güzel bir maç olacağını ve iki takımın da güzel mücadele edeceğini düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."





'Arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum'

"Derbiyi kapattık. Yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Eksiklerimiz çok. Onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Buradaki diğer oyuncu arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Sahaya kimi çıkarırsak, oyuna kim sonradan girerse mücadele edeceklerine gönülden inanıyorum."

Toplantıya katılan Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ise galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

'Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz'

"Elimizden geldiği kadar iyi haliyle hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız. Geçen sene burada yoktum. Takımda bazı değişiklikler oldu. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız. Geçen seneye göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın deplasmanda zor, alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız. Zor olacak ama yarın amacımız kazanmak."

'Daha iyi olmaya çalışıyorum'

"Yetenek yok mücadele etmem lazım." şeklindeki açıklaması ile ilgili "O gün biraz da espri yapmıştım. Bir futbolcu olarak kendine güven şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim. Çalışıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum."















