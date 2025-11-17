Sergen Yalçın ameliyat edildi

Yeni Şafak
Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ın başında 11 maça çıktı.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 53 yaşındaki deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede görevinin başına dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sabah saatlerinde bir anjiyo operasyonu geçirdi. Siyah-beyazlı kulüp, müdahalenin başarıyla tamamlandığını ve Yalçın’ın kontrol altında tutulduğunu bildirdi.


Beşiktaş’ın açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.




