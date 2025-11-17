Sergen Yalçın ameliyat edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sabah saatlerinde bir anjiyo operasyonu geçirdi. Siyah-beyazlı kulüp, müdahalenin başarıyla tamamlandığını ve Yalçın’ın kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

Beşiktaş’ın açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.