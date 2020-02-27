Sergen Yalçın'dan futbolculara: Geri adım atmayın

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın yönetiminde 4 maçta 7 puan toplasa da ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanan siyah-beyazlılar, hücum futboluyla dikkat çekiyor.

Abdullah Avcı döneminde daha fazla kendi sahasında kalan ve yan pas oynayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile birlikte oyunu rakip yarı alanda oynamaya başladı. 4 maçta da sayısız gol pozisyonuna giren Beşiktaş, bu oyun formatına devam edecek. Alanyaspor’un hızlı çıkış yapmasından çekinmeyen 47 yaşındaki teknik adam, takımla yaptığı görüşmede, “Taraftarımız bizden iyi oyun bekliyor. Alanyaspor karşısına da mutlak galibiyet için çıkacağız ve oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Beşiktaş gol yiyebilir ancak her zaman yediğinden bir fazlasını atacak gücü vardır. O nedenle golden başka bir şey düşünmeyin” dedi. Futbolcuların da Sergen Yalçın’ın oynatmak istediği sisteme kısa sürede uyum sağlaması, genç teknik adamı memnun etti.

Savunmaya kontra uyarısı

Beşiktaş'ta teknik heyet defans oyuncularıyla sık sık görüşmeler yaparak, yeni oyun planına adapte etmeye çalışıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin hızlı çıkışlarında önde yakalanan oyuncuların daha dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle Domagoj Vida ve Victor Ruiz’in rakip forvetlere yakın oynamalarını ve hızlı olmalarını isteyen Yalçın, gereksiz kart görmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Caner ve Boateng sevinci

Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takımda, ağrıları bulunan Kevin-Prince Boateng ve Caner Erkin’den iyi haber geldi. Görev verilmesi durumunda iki oyuncu da Alanyaspor maçında sahadaki yerlerini alacak. Trabzonspor maçının 11’ini bozmayı düşünmeyen teknik direktör Sergen Yalçın, Boateng ve Caner’in de dönmesiyle birlikte taktik çalışmalara ağırlık vermiş durumda.

Kalede Loris Karius’u oynatacak olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, defans hattını bozmayacak. Gökhan, Vida, Victor Ruiz ve Caner’in önünde ise Elneny forma giyecek. Orta sahanın solunda N’Koudou’nun forma giymesi beklenirken, deneyimli teknik adamın sağ kanatta Diaby ve Lens ile ilgili kararını son taktik antrenmanın ardından verecek. Orta sahanın ortasında ise son haftaların formda iki oyuncusu Boateng ve Atiba forma giyecek. Son haftalarda istenilen performansı sergileyemese de Burak Yılmaz yine takımın gol yükünü çekmeye çalışacak.