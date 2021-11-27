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Sergen Yalçın'dan istifa sözleri: Başkan ile konuşacağız

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 kaybetti ve ligde arka arkaya dördüncü mağlubiyetini aldı. Mücadele sonrasında 'İstifa edip etmeyeceği' yönünde sorulan bir soruya cevap veren Yalçın, "Başkan ile yarın durum değerlendirmesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçından istifa sözleri: Başkan ile konuşacağız
Beşiktaş ligde 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-0 kaybetti ve ligde arka arkaya dördüncü mağlubiyetini aldı.

"Sorumlu benim"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bütün sorumluluğu üstüne aldığını söyledi. Yalçın, "Açıklaması kolay değil. Bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader, kısmet demek lazım. Herkesin başına böyle maçlar gelmez. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım. Tabii ki sorumlu benim. Bu takımın sorumlusu benim. Üzgünüz tabii ama futbol böyle bir oyun. Geçen sezon nasıl çok başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tam tersi durumdayız. İşler iyi gitmiyor maalesef. Taraftarlarımızdan da ben hem kendi adıma hem takımım adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Oyun sahada oynanmıyor"

Hakem kararları hakkında konuşan Sergen Yalçın, VAR'ın kendi pozisyonlarında devreye girmediğini söyledi. Yalçın, "Zaten 10 kişi kaldık arkasından yediğimiz 2. gol. Çok iyi başlasak da kaleye ilk gelen top gol oluyor, penaltı oluyor. Sağ olsun VAR'daki arkadaşlar pozisyonları çok güzel değerlendiriyorlar. En ufak bir pozisyonda hemen bizim aleyhimize değerlendiriyorlar. Bizim lehimize hiçbir karar olmuyor. Bu şekilde yönetimler devam ederse yarın çok büyük kaoslar meydana gelebilir. Çok ciddi bir tepki var Beşiktaş takımına, bu çok net görülüyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda yeri yok" dedi.

  • "Başkan ile görüşeceğiz"
  • İstifa edip etmeyeceği yönünde sorulan bir soruya yanıt veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Yarın muhtemelen başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması
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Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan GZT Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada istifa sorularına cevap verdi. Yalçın, yarın başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geleceklerini söyledi.

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