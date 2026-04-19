Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın'dan yenilgi sonrası çarpıcı açıklama: 'Psikolojimiz bozuldu'

20:22 19/04/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Neticesinde beklenmedik bir skorla mağlubiyette buradan ayrıldığımız için üzgünüz. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklediğimiz çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresiftiler. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptılar. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım" diye konuştu.

Takımın durumunu da değerlendiren Yalçın, "Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. İkili mücadelelerde temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Üzgünüz kaybettiğimiz için ama içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neler düzeltmemiz lazım üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı. Ama hataları bundan sonra telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.





#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
