Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Carlo Holse ve 56. dakikada Tanguy Coulibaly kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 55 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 42'ye yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ise deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak.