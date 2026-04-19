Samsunspor-Beşiktaş: 2-1 (Maç Özeti - Video)

18:50 19/04/2026, Pazar
Samsunsporlu oyuncuların gol sevinçleri
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'a Carlo Holse ve Tanguy Coulibaly'nin attığı gollerle 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti. Samsunspor-Beşiktaş maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Carlo Holse ve 56. dakikada Tanguy Coulibaly kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+1. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 55 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 42'ye yükseltti. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ise deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak.


Samsunspor-Beşiktaş maç özeti izle


Samsunspor-Beşiktaş maçının özeti

7. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.13. dakikada Orkun'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.

18. dakikada seri çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar giden Ntcham'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada Tomasson'un soldan penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

45+2. dakikada topla ceza sahasına giren Agbadou'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan son anda opu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...


