Sergen Yalçın'ın transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası 1-2 oyuncu transfer etmek istediklerini söylemişti. Bu açıklamanın ardından siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi de ortaya çıktı.

Savunmaya takviye yapmayı planyan Beşiktaş'ın Fransız stoper Joris Gnagnon için harekete geçtiği bildirildi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Sevilla forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı.

İspanyol ekibinin 2018 yazında Rennes'den 13.5 milyon euro bedele kadrosuna kattığı Gnagnon, Sevilla'da toplam 17 maça çıktı.