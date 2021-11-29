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Sergen Yalçın'la yola devam: Hocamız bizi girdaptan çıkaracak

Beşiktaş’ta kötü gidişatın ardından ayrılık sinyalleri veren ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın görevine devam edecek. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, “Hocamız konsantre olacak ve bizi girdaptan çıkartacak. Kendisine güveniyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sergen Yalçınla yola devam: Hocamız bizi girdaptan çıkaracak, Sergen Yalçın göreve devam edecek mi?
Sergen Yalçın

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor’a 4-0 mağlup olurken siyah-beyazlılarda önemli gelişmeler yaşandı. Maçın ardından bırakma sinyalleri veren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi’nin ofisinde yapılan görüşmede, yaşanan kötü gidişat ve bundan sonraki süreç masaya yatırıldı. İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın’la yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, “Değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısızlığın nedenleri nedir? Bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz? Hocamız neler yapacak? Bunları konuştuk. Hocamız, kendine ve takıma inancı olduğunu söyledi. Başkanımız da hocaya ve takıma inanıyor. Sergen Yalçın’ın kadro dışı kararı olmadı. Konsantre olacak ve bizi girdaptan çıkartacak. Hoca da üzüntülü ama ona güveniyoruz. Buradan hep beraber el ele çıkacağız. Hocamıza inandığımızı söyledik” ifadelerini kullandı.

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  • Sergen Yalçın’ın GZT Giresunspor maçının ardından yaptığı, “Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Gidişat iyi değil. Çıkışı göremiyoruz. 2,5 aydır bu durumdayız. Çözüm üretemiyoruz” açıklaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Ancak taraflar yola devam kararı aldı.
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