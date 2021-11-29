Sergen Yalçın'la yola devam: Hocamız bizi girdaptan çıkaracak

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor’a 4-0 mağlup olurken siyah-beyazlılarda önemli gelişmeler yaşandı. Maçın ardından bırakma sinyalleri veren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi’nin ofisinde yapılan görüşmede, yaşanan kötü gidişat ve bundan sonraki süreç masaya yatırıldı. İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın’la yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, “Değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısızlığın nedenleri nedir? Bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz? Hocamız neler yapacak? Bunları konuştuk. Hocamız, kendine ve takıma inancı olduğunu söyledi. Başkanımız da hocaya ve takıma inanıyor. Sergen Yalçın’ın kadro dışı kararı olmadı. Konsantre olacak ve bizi girdaptan çıkartacak. Hoca da üzüntülü ama ona güveniyoruz. Buradan hep beraber el ele çıkacağız. Hocamıza inandığımızı söyledik” ifadelerini kullandı.

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