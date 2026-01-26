Yeni Şafak
Sergio Ramos dev kulübü satın alıyor: 450 milyon Euro ödeyecek

26/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Sergio Ramos altyapısında yetiştiği Sevilla'yı satın alıyor.
İspanyol futbolunun simge isimlerinden Sergio Ramos, dev kulübün hisselerini satın almak için 450 milyon Euro karşılığında kulüp yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı.

İspanya futbolunun dünya çapında tanınan savunmacısı Sergio Ramos, kariyerine başladığı Sevilla’yı satın almak için önemli bir adım attı. Sergio Ramos Sevilla satın alma sürecinde tarafların büyük ölçüde uzlaşmaya vardığı, anlaşmanın bedelinin ise 450 milyon euro seviyesinde olduğu bildirildi.

Kulüp yönetimiyle prensip mutabakatı sağlandı

İspanyol radyo ağı Cadena SER’in aktardığına göre Ramos ve mevcut kulüp sahipleri arasında yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Tarafların temel şartlarda anlaşmaya vardığı ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Sevilla’da yönetim yapısında köklü bir değişiklik yaşanabilir.

Yatırımın arkasında uluslararası ortaklık

Bu büyük ölçekli satın alma girişiminde Sergio Ramos’un tek başına hareket etmediği belirtiliyor. Haberlere göre Ramos’un ortağı, küresel yatırım ağlarıyla bilinen Five Eleven Capital grubundan Martin Ink. Bu ortaklık, Sevilla’nın sadece sportif değil, finansal ve kurumsal yapısında da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Avrupa futbolunda yeni bir yönetim modeli

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer alan Sevilla, son yıllarda Avrupa kupalarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Ramos’un kulübü devralması halinde, eski futbolcuların kulüp yönetimine geçiş trendine güçlü bir örnek eklenmiş olacak.




