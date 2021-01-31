Spor Serinin yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Seri'nin yeni takımı belli oldu

Fransa ekibi Bordeaux, İngiltere'nin Fulham takımından Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Seri, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.
Seri, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

Bordeaux Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Seri'nin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Fransa'nın Nice takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Seri, 2018'de 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olmuştu. Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Seri, 37 maça çıkıp 2 gol atmış ve bir Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Fulham'da forma şansı bulmakta zorlanan Seri, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda 2 maça çıkmıştı.

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