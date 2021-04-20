Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

UEFA’ya üye tüm federasyonların başkan ve yöneticilerin katıldığı UEFA’nın 45. Olağan Kongresi, İsviçre’nin Montrö kentinde yapıldı. UEFA Kongresi’nde Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

Yeniden seçildi

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu’nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 47 oy alarak tekrar yönetim kuruluna seçildi. Yardımcı, 5 Nisan 2017 tarihinde yapılan 41’inci Olağan UEFA Kongresi'ndeki seçimi kazanarak UEFA Yönetim Kurulu’na girmiş ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'ten sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk olmuştu.

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Yardımcı’nın da aralarında olduğu sekiz yönetim kurulu üyesinin görev süresi 4 yıl olacak. UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:

Servet Yardımcı (Türkiye),

Gabriele Gravina (İtalya),

Karl-Erik Nilsson (İsveç),

Alexander Dyukov (Rusya),

David Gill (İngiltere),

Zbigniew Boniek (Polonya),

Rainer Koch (Almanya),

Just Spee (Hollanda)

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