Ses getiren iddia: Nelsson'un yerine Ramos

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.





Haber Global'in aktardığı haberde; sarı-kırmızılı takımda transferin gözde ismi Victor Nelsson'un ayrılış sürecinin başladığı ve Danimarkalı stoperin yerine Ramos'un düşünüldüğü ifade edildi. İspanyol yıldızla görüşmelerin olumlu sürdüğü ve transferin imza aşamasına geldiği kaydedildi.





Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 58 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 6 gol kaydetti.















