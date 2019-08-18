Sinan Engin'den 'Falcao kaç gol atar?' tahmini

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Falcao'yu transfer ederek şampiyonluğun en büyük adayı olacağını söylerken yıldız ismin kaç gol atacağıyla ilgili de öngörüde bulundu.

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 'güzel resimlerimiz var' sözünü yorumlayan Sinan Engin, bunun imza fotoğrafı olduğunu belirtirken Falcao'nun transfer olması halinde en az 25 gol atacağını iddia etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takımı yaptığını ifade eden Engin, Falcao'nun Metz maçında da kendi isteğiyle oynamadığını aktardı.