Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 4'e yükseltirken, Ankaragücü ise ilk puanını aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Adzic’in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.

34. dakikada Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin’e pas verdi. Yasin’in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Sivasspor’un kullandığı serbest vuruşta Kone’nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.

87. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan’ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



