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Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14:1323/04/2025, Çarşamba
AA
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Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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