Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte her iki takım da yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.





Sivasspor'un golünü 37. dakikada Leo Duarte kendi kalesine attı. Başakşehir'in golünü ise 61. dakikada Patryk Szysz kaydetti. Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 31'e, İstanbul ekibi ise 45'e yükseltti. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise İstanbulspor'un konuğu olacak.





Sivasspor-Başakşehir maç özeti

14. dakikada Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Goutas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Saiz’in ortasında ceza sahası içinde Erdoğan’ın vuruşunda top kaleye paralel taca çıktı.

31. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir’ atağında Deniz’in ortasında meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Mahmut’un sert şutunda Goutas meşin yuvarlağı engelledi.

37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Murat’ın ortasında kale önünde Duarte’nin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

İlk yarı 1-0 sona erdi.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içine giren Saiz topu yerden Ulvestad'a gönderdi. Ceza sahası dışında topa buluşan Ulvestad'ın şutunu kaleci Muhammed son anda çıkardı.

61. dakikada sol kanattan Başakşehir tarafından kullanılan serbest vuruşta, Deniz Türüç ortayı yaptı, savunmadan seken topu önünde bulan Szysz arka direkte sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-1

70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt orta sahadan topu sağ kanatta bulunan N'Jie'nin önüne attı. N'Jie'nin şutunda kaleci Muhammed topu ayakları ile çıkardı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor-Başakşehir maçının özeti



