SÜPER LİG

Sivasspor-Rizespor: 1-1

Süper Lig'in 19'uncu haftasının kapanış maçında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'un tek golünü 90+3'üncü dakikada Yasin Öztekin atarken, konuk ekibin golünü Garmash kaydetti. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 41 puana yükselirken, konuk ekip puanını 24'e çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, son dakikada attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, son dakikada attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar;

21'inci dakikada soldan Abdullah'ın pasında ceza alanına yaklaşan Oğulcan'ın şutu, kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.

25'inci dakikada ceza alanı dışından Mert Hakan'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

32'nci dakikada bu kez sol çaprazdan topla buluşan Kone çok sert ve düzgün vurdu, kale direğine çarpan top yandan auta gitti.

35'inci dakikada sağ kanattan Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan kontrol etti.

47'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Kone, ceza alanına yaklştıktan sonra yerden çok sert vurdu, top kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu. Ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesi ile VAR uyarısıyla gol iptal edildi.

53'üncü dakikada sağdan Yatabare'nin ortasında Mert Hakan yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

58'inci dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Boldrin'in şutunda kaleciyi geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

60'ıncı dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Boldrin'in pasında ceza alanında topla buluşan Garmash'ın çaprazdan vuruşunda top kaleci Samassa'nın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-1.

77'nci dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Yatabare kafa vuruşunu yaptı, üstten auta gitti.

79'uncu dakikada soldan Ziya'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Fatih düzeltip vurdu, kaleci Gökhan topu çeldi.

81'inci dakikada sağdan Mert Hakan içeriye önderdi, Hakan'ın dokunduğu topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

90 3'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın ortasında uygun durumda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan'ın çeldiği topu Yasin Öztekin tamamladı ve beraberliği sağladı. 1-1

Depremzedeler unutulmadı

  • Karşılaşma öncesinde her iki takım ve hakemler sahaya 'Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya, kalbimiz sizinle' pankartıyla çıktı. Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



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