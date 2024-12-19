Sivasspor'dan taraftarlara çağrı: "Sensiz olmaz"

Sensiz Olmaz! ❤️



Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın.



Şimdi, hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı!



Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor maçında tribündeki yerin seni bekliyor. Takımımız, seninle… pic.twitter.com/W8WHiQMvfb