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Sivasspor'dan taraftarlara çağrı: "Sensiz olmaz"

Sivasspor'dan taraftarlara çağrı: "Sensiz olmaz"

17:2319/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
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Sivasspor
Sivasspor

Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak Sivasspor, taraftarlarına çağrı yaparak sosyal medyada "Sensiz olmaz" mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek Net Global Sivasspor, maç öncesi taraftarlarına çağrı yaparak, sosyal medyada "Sensiz olmaz" mesajı yayımladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, taraftarların coşkulu görüntüleri ve Müslüm Gürses'in "Sensiz olmaz" şarkısı eşliğinde çağrı yapıldı.


Videoda, "Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın. Şimdi hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı." ifadeleriyle taraftarlar maça davet edildi.



Sivasspor, Reeder Samsunspor maçında tribünlerin dolmasını ve taraftar desteğini hedefliyor. Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.






#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor

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