SÜPER LİG

Sivassporlu yıldızların aldığı maaş şaşırttı

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un öne çıkan futbolcuları Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt'un toplam kazançları şaşkınlığa neden oldu. Konuyla ilgili aldığı istihbaratı TVNET'te yayınlanan 4X4Futbol programında paylaşan Mehmet Ayan, bu 4 oyuncu üzerinden büyük kulüplerin harcamalarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor, 12 haftada 24 puan topladı.

Sivasspor, 12 haftada 24 puan topladı.

Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt'la ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Performanslarıyla geride kalan 12 haftaya damga vuran 4 oyuncunun oldukça düşük bir ücret karşılığında Sivasspor'da oynadığı öğrenildi.

Kulüp içerisinden aldığı istihbaratı paylaşan TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt'un toplam kazançlarının 600-700 bin euro civarında olduğunu söyledi.

Ayan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

  • "Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, en yüksek seviyede oynamaları durumunda alacağı maaş 600 ile 700 bin euro arasında. Galatasaray yönetiminin Emre Mor'a utanmadan verdiği paradan bahsediyoruz. Galatasaray, sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'a 1,5 milyon euroya imzayı attıracağı yönünde haberler var. Ya da devre arasında Sivasspor'a bonservis ödeyecekler, Mert Hakan yine 1.5 milyon euroya oynayacak. Alper Potuk'a 2 milyon euro verenler, Vida'nın 4 milyon euro vericileri, bütün utanmazlara sesleniyorum; Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt toplam 600-700 bin euroya oynuyor."

Sivasspor'un liderliğinde büyük pay sahibi olan 4 oyuncunun bu sezonki Süper Lig performansları;


  • Emre Kılınç
  • 10 maç
  • 4 gol
  • 4 asist
  • Hakan Arslan
  • 12 maç
  • 2 gol
  • 3 asist
  • Mert Hakan Yandaş
  • 12 maç
  • 3 gol
  • 1 asist
  • Erdoğan Yeşilyurt
  • 12 maç
  • 3 gol
  • 2 asist


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