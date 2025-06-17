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Sivas'ta güreş heyecanı: Minikler kıyasıya mücadele ediyor

Sivas'ta güreş heyecanı: Minikler kıyasıya mücadele ediyor

15:1117/06/2025, Salı
AA
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Aynı anda 10 minderde müsabakalar yapıldı.
Aynı anda 10 minderde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.


Şampiyonada 3 stilde, 5 bini aşkın sporcu ter döküyor.


Açılış seremonisi 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.


Dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yakından takip edilerek gelişim kamplarına davet edilecek.






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