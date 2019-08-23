Siz istediniz ben geldim
SÜPER LİG

Siz istediniz ben geldim

Beşiktaş, Georges-Kevin N’Koudou transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Tottenham’dan transfer edilen 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş’ın bu transfer için Tottenham’a 4 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Georges-Kevin N’Koudou

Georges-Kevin N’Koudou

Beşiktaş, Georges-Kevin N’Koudou transferini resmen açıkladı; Siyah-beyazlılar resmi açıklamada, “Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi. Beşiktaş, kadrosunu daha önce Adem Ljajic, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho ve Douglas ile güçlendirmişti. 24 yaşındaki futbolcu Twitter’dan yaptığı açıklama ile Tottenham taraftarına veda etti. N’Koudou veda mesajında, “Sevgili Spurs taraftarları, Bu harika kulüpten ayrılmamın vakti geldi. Ekibe ve takım arkadaşlarıma, sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Her zaman beni destekleyen taraftara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlar için yaptığı paylaşımda ise, “Siz istediniz ben geldim” mesajını yazdı. Beşiktaş, Kevin N’Koudou için İngiliz ekibi Tottenham’a 3 taksitte 3+1 milyon Euro bonservis ödeyecek. N’Koudou’nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak. 24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız oyuncunun, siyah-beyazlılardan yıllık 1.6 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Georges-Kevin N’Koudou, dün akşam ilk antrenmanına çıktı.

Taraftar talebi istifa getirdi

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti. Beşiktaş’ta teknik heyetin değişmesiyle birlikte görev alan Orhan Ak tartışmaların odağında olmuştu. Siyah-beyazlı taraftarların takımda bulunmasından dolayı tepki gösterdiği Orhan Ak yaptığı yazılı açıklama ile istifa etti. Orhan Ak’ın siyah-beyazlı taraftarlar ile yıldızı barışmamış, sezon öncesi yurt dışı kampında bir grup taraftar hazırlık maçı sonrası Ak’ın üzerine yürümüştü.

Beşiktaş'ta N'Koudou 'tamam' sıra golcüde
Beşiktaş'ta N'Koudou 'tamam' sıra golcüde

Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, orta saha transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Transfer görüşmeleri için İngiltere’de olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da bulunan 24 yaşındaki sol kanat Georges Kevin N’Koudou’nun kiralanması konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Monaco’da kiralık olarak geçiren genç futbolcu ile maaş konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol 10 asistlik performans ortaya koymuştu. N’Koudou en iyi performansını 2016-2017 sezonunda Marsilya’da ortaya koydu. Fransız oyuncu, Marsilya’da forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.Golcü transferi de İngiltere'denSiyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, golcü transferi içinse girişimlerini sürdürüyor. Ada’da transer döneminin kapanmasının ardından teknik adamlar tarafından kadroda düşünülmeyen isimlerle görüşecen Orman, Huddersfield forması giyen santrfor Steve Mounie ve Everton’da oynayan Oumar Niasse için görüşmelerini sürdürüyor.Başkan Fikret Orman’ın Beninli futbolcu için kiralama teklifi yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi. Mouine, geçen sezon Huddersfield’de 32 maçta 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Mouine’de yaşanabilecek bir aksaklık ihtimaline karşı tedbirini de aldı.Alternatif isimlerle de temasa geçen Orman, Everton’ın golcüsü Oumar Niasse için girşimlere başladığı ve oyuncuyu kiralamak için Everton’lu yetkililerle bir araya geleceği öğrenildi.

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