Beşiktaş, Georges-Kevin N’Koudou transferini resmen açıkladı; Siyah-beyazlılar resmi açıklamada, “Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi. Beşiktaş, kadrosunu daha önce Adem Ljajic, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho ve Douglas ile güçlendirmişti. 24 yaşındaki futbolcu Twitter’dan yaptığı açıklama ile Tottenham taraftarına veda etti. N’Koudou veda mesajında, “Sevgili Spurs taraftarları, Bu harika kulüpten ayrılmamın vakti geldi. Ekibe ve takım arkadaşlarıma, sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Her zaman beni destekleyen taraftara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlar için yaptığı paylaşımda ise, “Siz istediniz ben geldim” mesajını yazdı. Beşiktaş, Kevin N’Koudou için İngiliz ekibi Tottenham’a 3 taksitte 3+1 milyon Euro bonservis ödeyecek. N’Koudou’nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak. 24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız oyuncunun, siyah-beyazlılardan yıllık 1.6 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Georges-Kevin N’Koudou, dün akşam ilk antrenmanına çıktı.

Taraftar talebi istifa getirdi

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti. Beşiktaş’ta teknik heyetin değişmesiyle birlikte görev alan Orhan Ak tartışmaların odağında olmuştu. Siyah-beyazlı taraftarların takımda bulunmasından dolayı tepki gösterdiği Orhan Ak yaptığı yazılı açıklama ile istifa etti. Orhan Ak’ın siyah-beyazlı taraftarlar ile yıldızı barışmamış, sezon öncesi yurt dışı kampında bir grup taraftar hazırlık maçı sonrası Ak’ın üzerine yürümüştü.