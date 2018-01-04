Skibbe'nin Cenk Tosun şaşkınlığı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa'da dev kulüplerin radarına giren ve Everton'a imza atması an meselesi olan Cenk Tosun'la ilgili şu anda Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştıran Michael Skibbe'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Alman teknik adam Frankfurt'un başındayken öğrencisi olan Cenk'i o dönem umursamadığını itiraf etti.

Skorer'in aktardığına göre Skibbe'nin açıklamaları şöyle;

"15 dakika oynattım hiçbir varlığı olmadı"

"Cenk bende çok da önemli yeri olan bir oyuncu değil. Wolfsburg maçı öncesi Halil (Altıntop) ile Selim (Teber) bana gelerek Cenk'e şans vermem gerektiğini söylediler. Ben de son 15 dakika Halil'in yerine oynattım. Hiçbir varlığı olmadı, zaten sözleşmesinin yenilenmesini de istemedim. Bu kadar kendini geliştirmesi beni hayret ettirdi. Demek ki mükemmel bir teknik adamla çalışıyor."