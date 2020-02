Smaç yarışmasının galibi Derrick Jones oldu

Chicago kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında Orlando Magic'ten Aaron Gordon ve Miami Heat'ten Derrick Jones finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finali, oyuncuların 50 tam puan alması sonucu iki defa uzatmaya gitti. 6'ncı haklar sonunda 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon'ın önünde kariyerinin ilk smaç şampiyonluğuna ulaştı.

👀 every dunk from 2020 #ATTSlamDunk champion @TheRea1DJones! #HEATTwitter #StateFarmSaturday pic.twitter.com/ptfSxPGZ0T — NBA (@NBA) 16 Şubat 2020

Gordon: Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım

İlk 5 hakkında tam puan alan, son smacında ise 2,26 metrelik boyuyla NBA'in en uzun ismi Tacko Fall'un üstünden zıplayan Gordon'ın ikinci olması, tribünlerdeki ve sosyal medyada görüşlerini paylaşan basketbolseverlerin tepkisini çekti.

Zach LaVine ile finalde karşılaştığı 2016'da da rakibinden daha özgün smaçlar yapmasına karşın kupayı alamayan Gordon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki kupam olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım. Bundan sonra 3 sayı yarışmasını kazanmayı deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

Every dunk, including 🖐️ 50s, from @Double0AG during #ATTSlamDunk!#MagicAboveAll #StateFarmSaturday pic.twitter.com/eKrCeC8yty — NBA (@NBA) 16 Şubat 2020

3 sayı yarışmasının galibi Hield

Kural değişikliğinin yapıldığı 3 sayı yarışmasının finalinde, 2018 şampiyonu Devin Booker (Phoenix Suns) ile Buddy Hield (Sacramento Kings) karşılaştı. Son topu baskete çevirerek puanını 27'ye çıkaran Hield, bir puan farkla yarışmadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.