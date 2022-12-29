Herkes Amrabat'ın peşinde

Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas'ın en önemli isimlerinden biri olan Sofyan Amrabat için transfer söylentileri artmaya başladı.
İki İngiliz İki İspanyol
Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla şimdiden değerini 45-50 milyon seviyelerine çeken Amrabat'a Klopp göz koydu. Dün akşam Gakpo'yu açıklayan İngiliz ekibi, Enzo, Bellingham'ın yanı sıra Sofyan'ı da listesine dahil etti fakat Faslı orta sahayı Tottenham hocası Conte, La Liga'dan Sevilla ve Atletico Madrid de takip ediyor.
Diğer taraftan, Fiorentina'nın Amrabat'ı en azından devre arasında takımda tutmak istediği, sezon sonu için pazarlık masasına oturmak istediği yönünde.
"27 yaşımdaki halime benziyor"
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla herkesin ilgi odağı olan Amrabat için bir övgü de eski İtalyan orta saha Gennaro Gattuso'dan geldi. Şu anda Valencia teknik direktörlüğü yapan İtalyan hoca, Amrabat için, "Benim gibi bir oyuncuyu, görmeyeli uzun zaman olmuştu. Dünya Kupası'nda Amrabat'ın performansından çok etkilendim. 27 yaşımdaki halime benziyor" ifadelerini kullandı.
Sofyan Amrabat: "Mbappe korkusu yok, kimseden korkmuyoruz. Saygı duyuyoruz, dünyanın en iyi oyuncularından biri ama bizi korkutmuyor" pic.twitter.com/dp9t3GGMb1
Sofyan Amrabat: "Mbappe korkusu yok, kimseden korkmuyoruz. Saygı duyuyoruz, dünyanın en iyi oyuncularından biri ama bizi korkutmuyor" pic.twitter.com/dp9t3GGMb1— SPOR (@yenisafakspor) December 14, 2022
Fas, Dünya Kupası'nda futbolu ne kadar çok seven bir topluma sahip olduğunu herkese gösterdi...
Ülkenin önemli takımlarından Raja Casablanca'nın taraftarları, 'Filistin'e özgürlük' için haykırıyor... pic.twitter.com/7WjxKdgdZK
Fas, Dünya Kupası'nda futbolu ne kadar çok seven bir topluma sahip olduğunu herkese gösterdi...