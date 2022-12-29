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Herkes Amrabat'ın peşinde

Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Dünya devlerini peşine takan Sofyan Amrabat'ın talipleri artıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sofyan Amrabatın talipleri kimler?
Sofyan Amrabat, 2020 Ocak ayında 19.5 milyon euroya Fiorentina'ya transfer olmuştu.

Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas'ın en önemli isimlerinden biri olan Sofyan Amrabat için transfer söylentileri artmaya başladı.

Sofyan Amrabat, Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı maçların tamamında süre alırken turnuvayı tek sarı kartla tamamladı.
Sofyan Amrabat, Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı maçların tamamında süre alırken turnuvayı tek sarı kartla tamamladı.

İki İngiliz İki İspanyol

Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla şimdiden değerini 45-50 milyon seviyelerine çeken Amrabat'a Klopp göz koydu. Dün akşam Gakpo'yu açıklayan İngiliz ekibi, Enzo, Bellingham'ın yanı sıra Sofyan'ı da listesine dahil etti fakat Faslı orta sahayı Tottenham hocası Conte, La Liga'dan Sevilla ve Atletico Madrid de takip ediyor.

Diğer taraftan, Fiorentina'nın Amrabat'ı en azından devre arasında takımda tutmak istediği, sezon sonu için pazarlık masasına oturmak istediği yönünde.

Amrabat bu sezon, Fiorentina formasıyla 20 maça çıktı.
Amrabat bu sezon, Fiorentina formasıyla 20 maça çıktı.

"27 yaşımdaki halime benziyor"

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla herkesin ilgi odağı olan Amrabat için bir övgü de eski İtalyan orta saha Gennaro Gattuso'dan geldi. Şu anda Valencia teknik direktörlüğü yapan İtalyan hoca, Amrabat için, "Benim gibi bir oyuncuyu, görmeyeli uzun zaman olmuştu. Dünya Kupası'nda Amrabat'ın performansından çok etkilendim. 27 yaşımdaki halime benziyor" ifadelerini kullandı.

Gattuso, kariyerinde 543 maça çıkıp 14 gol 21 asist yaptı.
Gattuso, kariyerinde 543 maça çıkıp 14 gol 21 asist yaptı.

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