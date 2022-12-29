Herkes Amrabat'ın peşinde

Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas'ın en önemli isimlerinden biri olan Sofyan Amrabat için transfer söylentileri artmaya başladı.

Sofyan Amrabat, Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı maçların tamamında süre alırken turnuvayı tek sarı kartla tamamladı.

İki İngiliz İki İspanyol

Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla şimdiden değerini 45-50 milyon seviyelerine çeken Amrabat'a Klopp göz koydu. Dün akşam Gakpo'yu açıklayan İngiliz ekibi, Enzo, Bellingham'ın yanı sıra Sofyan'ı da listesine dahil etti fakat Faslı orta sahayı Tottenham hocası Conte, La Liga'dan Sevilla ve Atletico Madrid de takip ediyor.

Diğer taraftan, Fiorentina'nın Amrabat'ı en azından devre arasında takımda tutmak istediği, sezon sonu için pazarlık masasına oturmak istediği yönünde.

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Amrabat bu sezon, Fiorentina formasıyla 20 maça çıktı.

"27 yaşımdaki halime benziyor"

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla herkesin ilgi odağı olan Amrabat için bir övgü de eski İtalyan orta saha Gennaro Gattuso'dan geldi. Şu anda Valencia teknik direktörlüğü yapan İtalyan hoca, Amrabat için, "Benim gibi bir oyuncuyu, görmeyeli uzun zaman olmuştu. Dünya Kupası'nda Amrabat'ın performansından çok etkilendim. 27 yaşımdaki halime benziyor" ifadelerini kullandı.

Gattuso, kariyerinde 543 maça çıkıp 14 gol 21 asist yaptı.

Sofyan Amrabat: "Mbappe korkusu yok, kimseden korkmuyoruz. Saygı duyuyoruz, dünyanın en iyi oyuncularından biri ama bizi korkutmuyor" pic.twitter.com/dp9t3GGMb1 — SPOR (@yenisafakspor) December 14, 2022

Fas, Dünya Kupası'nda futbolu ne kadar çok seven bir topluma sahip olduğunu herkese gösterdi...



Ülkenin önemli takımlarından Raja Casablanca'nın taraftarları, 'Filistin'e özgürlük' için haykırıyor... pic.twitter.com/7WjxKdgdZK REKLAM December 21, 2022

SPOR Liverpool taraftarına Gakpo hediyesi