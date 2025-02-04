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Solskjaer genç futbolcuyu işaret etti: Ona dair çok umudum var

Solskjaer genç futbolcuyu işaret etti: Ona dair çok umudum var

23:084/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kırklarelispor galibiyeti sonrası konuştu. Çeyrek final için önemli bir adım attıklarını dile getiren Norveçli çalıştırıcı, genç futbolcu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Galibiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında soruları yanıtladı.


Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:
'Çeyrek final için bir adım attık'

"Bu tür maçlar her zaman zor olur. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlardan bahsetmek istiyorum, burada harika bir atmosfer ortaya çıkardılar. En iyi taraftara sahip olan takımın biz olduğunu söyleyebilirim. Bu galibiyetle hedefimiz olan çeyrek final için bir adım attık. Mutluyuz."

'Her şeylerini verdiler'

"Her zaman kupa maçları zor olur. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar her zaman direnirler. Bu şanları kaçırmak istemezler. Her şeylerini verdiler. Sabırlı oynadık. Mutluyuz. Kupada iki maçı da kazanmış olduk."


'Bu yüzden akıllı olmalıyız'

"Sakat oyuncular var. Giden oyuncular var ve realist davranmak zorundayız. Oyuncu arıyoruz. Kulüp daha önce çok fazla para harcadı. Bu yüzden akıllı olmalıyız. Doğru oyuncuları buraya getirmeliyiz. Başkanımız çok çalışıyor. Önemli bir sezondayız. Ligde daha yukarı gelmemiz gerekiyor. Kupayı almamız gerekiyor. Tabii ki planlarımız doğrultusunda bir şeyler olacak."

'Beşiktaş inşa etmeye çalışacağız'

"Tom, futbol görüşü iyi olan iyi bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'in de bize desteği olacak. Ben daha fazla takviye istersem, başkanın yanımda olacağını biliyorum. Biz şu anda daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek zorundayız. Çünkü son 3-4 senedir kötü giden bir süreç var. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmeye çalışacağız."

'Ona dair çok umudum var'

"Semih, genç bir oyuncu ve çok yetenekli. Ona dair çok umudum var. Ciro'dan çok şey öğrenmesi gerekiyor kendini geliştirmesi açısından. Mustafa da çok yetenekli. Heyecan verici iki oyuncu. Rakip, çok iyi defans yaptı. Semih, çok çalıştı, yoruldu. Gol atmaya başlayınca devamı gelecektir. İkisinden de memnunum."





#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Kırklarelispor

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