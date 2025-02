Solskjaer genç futbolcuyu işaret etti: Ona dair çok umudum var

"Bu tür maçlar her zaman zor olur. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlardan bahsetmek istiyorum, burada harika bir atmosfer ortaya çıkardılar. En iyi taraftara sahip olan takımın biz olduğunu söyleyebilirim. Bu galibiyetle hedefimiz olan çeyrek final için bir adım attık. Mutluyuz."

'Her şeylerini verdiler'

'Her şeylerini verdiler'

"Her zaman kupa maçları zor olur. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar her zaman direnirler. Bu şanları kaçırmak istemezler. Her şeylerini verdiler. Sabırlı oynadık. Mutluyuz. Kupada iki maçı da kazanmış olduk."