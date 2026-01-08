Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Turkcell Süper Kupa final maçı için geri sayım sürüyor. Son dakika gelişmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemini açıkladı.
Futbolda derbi heyecanı Süper Kupa finalinde yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak final maçını yönetecek hakem Halil Umut Meler olarak açıklandı.
Derbinin hakemi belli oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İki takımda da hazırlıklar son hız devam ediyor
Galatasaray'da son durum
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe'de son durum
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas idmanı yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Samsunspor karşısında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.