Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

18:228/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek
Derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek

Turkcell Süper Kupa final maçı için geri sayım sürüyor. Son dakika gelişmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hakemini açıkladı.

Futbolda derbi heyecanı Süper Kupa finalinde yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak final maçını yönetecek hakem Halil Umut Meler olarak açıklandı.


Derbinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.


İki takımda da hazırlıklar son hız devam ediyor

Galatasaray'da son durum

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas idmanı yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Samsunspor karşısında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

#galatasaray
#fenerbahçe
#halil umut meler
#turkcell süper kupa
#derbi
#türkiye futbol federasyonu
#futbol hakemi
#süper kupa finali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri: 9 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il ezan vakitleri