Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas idmanı yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Samsunspor karşısında 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.