Son şampiyon Napoli lige galibiyetle başladı

22:1223/08/2025, Cumartesi
AA
Kevin De Bruyne, Napoli kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 1. hafta maçında geçen sezonun şampiyonu Napoli, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.

Citta del Tricolore Stadı'ndaki karşılaşmada, Napoli 17. dakikada Scott McTominay'in kafa golüyle öne geçti. Maçın 57. dakikasında konuk ekibin Manchester City'den transferi Kevin De Bruyne, serbest vuruştan harika bir gol atarak farkı 2'ye çıkardı.


79. dakikada Ismael Kone, rakibine sert müdahalesi sonrasında kırmızı kart görerek Sassuolo'yu 10 kişi bıraktı.




#Napoli
#Sassuolo
#Serie A
