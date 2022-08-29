Spor Sörlothun transferi açıklandı
TRANSFER

Sörloth'un transferi açıklandı

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth hangi takıma transfer oldu?
Sörloth, Real Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta 8 gol atmıştı.

Eski takımı Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, bir kez daha geçen sezon formasını giydiği Real Sociedad'a kiralandı.

Bir sezonluğuna kiralanan Sörloth'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olmadığı bildirildi.

Real Sociedad, Alexander Sörloth'un transferini bu görselle duyurdu:


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