Sörloth'un transferi açıklandı

Eski takımı Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sörloth'un yeni takımı belli oldu.
Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, bir kez daha geçen sezon formasını giydiği Real Sociedad'a kiralandı.
Bir sezonluğuna kiralanan Sörloth'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olmadığı bildirildi.
Real Sociedad, Alexander Sörloth'un transferini bu görselle duyurdu:
✍ @Asorloth 𝕀𝕊 𝔹𝔸ℂ𝕂! 💙#SorlothTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/1eaRwDhpF9
✍ @Asorloth 𝕀𝕊 𝔹𝔸ℂ𝕂! 💙#SorlothTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/1eaRwDhpF9— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 29, 2022