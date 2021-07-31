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Sörloth için karar haftası

Trabzonspor’un yeniden renklerine bağlamak istediği Norveçli golcü için beklentiler zayıflarken,

Alexander Sörloth için önümüzdeki hafta sponsorlar aracılığı ile yeni bir teklif paketi hazırlanarak Leipzig ile masaya oturulacağı öğrenildi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Sörloth için karar haftası
Alexander Sörloth

Trabzonspor, yeniden renklerine bağlamak istediği eski golcüsü Alexander Sörloth için sponsorlar aracılığıyla yeni bir tekliu paketine hazırlanıyor. Leipzig’de istediğini bulamayan ve kiralanması gündeme gelen Norveçli futbolcunun Trabzonspor’a transferi için de her geçen gün ümitler azalırken, yeni bir teklifin daha gündeme geleceği öğrenildi. Alman kulübüne teklif götürmeye hazırlanan Trabzonspor, istenilen 4.5 milyon Euro ücreti sponsor aracılığı ile tamamlamaya çalışıyor. Bazı kulüpler de Sörloth için nabız yoklarken, bu teklifler, 6 aydır Norveçli futbolcuyu yakından takip eden Trabzonspor’un da işini zorlaştırıyor.

BAŞKAN ISRARCI

Trabzonspor’un yanı sıra Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Norveçli golcüyle, ülkesinin takımlarının dışında İtalya’nın Roma kulübünün de ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro teklifle Leipzig’in kapısını çalmaya hazırlanan Roma’nın teklifini araştıran ve bu nedenle beklemeye geçen Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki hafta yeni bir teklif daha hazırlayacak. Bu transfer ile yakından ilgilenen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth ile sürekli görüşme halinde. İki taraf için de son kararın verilmesi bekleniyor.

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