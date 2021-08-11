Spor Sörlothun babasından transfer itirafı Leipzigden ayrılmak istiyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Sörloth'un babasından transfer itirafı: Leipzig'den ayrılmak istiyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Alexander Sörloth için babası Goran Sörloth transfer itirafında bulundu. Norveçli futbolcunun Leipzig'den ayrılmak istediğini belirten Goran Sörloth, birçok önemli kulüpten teklif aldıklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörlothun babasından transfer itirafı: Leipzigden ayrılmak istiyor
Alexander Sörloth Leipzig'de 37 maçta, 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

"Ayrılmak istiyor"

TV2 Sporten'a konuşan Norveçli futbolcunun babası Goran Sörloth, oğlunun Leipzig'den ayrılmak istediğini söyledi. Sörloth, "Oğlum, Leipzig'den ayrılmak istiyor. Tabii ki bir kontratı var ama bu bir süreç, tıpkı geçtiğimiz yıl Trabzonspor'dan Leipzig'e geldiği gibi. Transferde birçok önemli kulübün adını duyuyoruz. Teklifler var" ifadelerini kullandı.

Leipzig'in eski hocası hakkında konuşan Goran Sörlotht, "Nagelsmann, her maç için özel planları olan genç bir hocaydı. Ama bir forvet oyuncusu iki gol attığında, bir sonraki maçta oynamasına izin verilmemesinin inanılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.

  • TV2 Sporten'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği iddia edilen Alexander Sörloth için Trabzonspor'a geri dönme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Aynı zamanda Roma ile Southampton'ında 25 yaşındaki golcüyü istediği iddia edildi.

Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi: Transferin yolu açıldı
SPOR
Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi: Transferin yolu açıldı

Trabzonspor'un istediği Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi
SPOR
Trabzonspor'un istediği Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.