Sörloth'un babasından transfer itirafı: Leipzig'den ayrılmak istiyor

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

"Ayrılmak istiyor"

TV2 Sporten'a konuşan Norveçli futbolcunun babası Goran Sörloth, oğlunun Leipzig'den ayrılmak istediğini söyledi. Sörloth, "Oğlum, Leipzig'den ayrılmak istiyor. Tabii ki bir kontratı var ama bu bir süreç, tıpkı geçtiğimiz yıl Trabzonspor'dan Leipzig'e geldiği gibi. Transferde birçok önemli kulübün adını duyuyoruz. Teklifler var" ifadelerini kullandı.

Leipzig'in eski hocası hakkında konuşan Goran Sörlotht, "Nagelsmann, her maç için özel planları olan genç bir hocaydı. Ama bir forvet oyuncusu iki gol attığında, bir sonraki maçta oynamasına izin verilmemesinin inanılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.

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TV2 Sporten'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği iddia edilen Alexander Sörloth için Trabzonspor'a geri dönme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Aynı zamanda Roma ile Southampton'ında 25 yaşındaki golcüyü istediği iddia edildi.

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