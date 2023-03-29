Sosyal medyada 'Sergen Yalçın' sesleri

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta şampiyonluk başarısı göstermişti.
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk ciddi sınavında Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrasında sosyal medyadaki futbolseverler, boşta olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ay-Yıldızlıların başına geçmesi yönünde paylaşım yaptı.
Stefan Kuntz'un kritik maçlardan sürekli olumsuz sonuçlar almasından rahatsız olan futbolseverler, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da görev yapması gerektiğini ifade etti.