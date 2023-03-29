Sosyal medyada 'Sergen Yalçın' sesleri

Milli Takım tam da Sergen Yalçın’a göre. Az maç, sürekli idman yok, çok çalışmak yok. Az ve verimli çalışmak; tam da Sergen Yalçın’a göre. Üstelik Sergen Yalçın Türk futbolunda bir marka ve oyuncular üzerinde de ağırlığı olan bir hoca. Bence hemen takımın başına geçmeli. pic.twitter.com/aNJA87Azlf