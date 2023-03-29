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Spor

Sosyal medyada 'Sergen Yalçın' sesleri

Sosyal medyadaki futbolseverler, A Milli Takımımız'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında boşta olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ay-Yıldızlıların başına geçmesi yönünde paylaşımlarda bulundu.

00:12 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta şampiyonluk başarısı göstermişti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta şampiyonluk başarısı göstermişti.

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk ciddi sınavında Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrasında sosyal medyadaki futbolseverler, boşta olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ay-Yıldızlıların başına geçmesi yönünde paylaşım yaptı.

Stefan Kuntz'un kritik maçlardan sürekli olumsuz sonuçlar almasından rahatsız olan futbolseverler, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da görev yapması gerektiğini ifade etti.

İşte atılan tweetlerden bazıları;









#Türkiye
#Hırvatistan
#Sergen Yalçın
1 saat önce
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