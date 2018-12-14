UEFA AVRUPA LİGİ

Spartak Trnava-Fenerbahçe: 1-0

UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında Spartak Trnava, temsilcimiz Fenerbahçe'yi Kubilay Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu mücadele öncesinde gruptan çıkmayı garantilemişti.

Haber Merkezi AA
Kubilay Yılmaz, Spartak Trnava'yı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Kubilay Yılmaz, Spartak Trnava'yı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Fotoğraf: RADOVAN STOKLASA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında Spartak Trnava, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler etkisiz oynadığı karşılaşmada Kubilay Yılmaz'ın golüne engel olamadı. Fenerbahçe, grubunu 2. sırada tamamladı.

17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mahsun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı.

40. dakikada Spartak Trnava'nın Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı içinde Kubilay'ın gelişine şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Spartak Trnava öne geçti. Ev sahibi ekibin soldan Grendel'le kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Kubilay Yılmaz'ın gelişine şutunda, yerden de seken top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.

Başka pozisyon olmayınca Spartak Trnava devreyi 1-0 üstün tamamladı.

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