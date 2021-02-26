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Spor Bakanı açıkladı: Futbolda Bölgesel Amatör Lig 17 Nisan'da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Futbol
Futbol

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağını da aktardı.

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