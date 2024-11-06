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Gyökeres hat-trick yaptı: Sporting Lizbon sahasında Manchester City'e kabusu yaşattı

Gyökeres hat-trick yaptı: Sporting Lizbon sahasında Manchester City'e kabusu yaşattı

00:556/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gyökeres durdurulamıyor.
Gyökeres durdurulamıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon sahasında Manchester City'i 4-1 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 38, 49, 80. dakikada Gyökeres (3) ve 46. dakikada Araujo attı. City'in tek golünü 4. dakikada Foden kaydetti. Bu galibiyetin ardından Lizbon puanını 10 yaparak 2. sıraya yükseldi. Sporting Lizbon - Manchester City maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.


Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 38, 49, 80. dakikada Gyökeres (3) ve 46. dakikada Araujo kaydetti.

City'in tek golünü 4. dakikada Foden attı. Erling Haaland 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.


Bu galibiyetin ardından yoluna namağlup devam eden Lizbon, puanını 10 yaparak 2. sıraya yükseldi.


İlk yenilgisini alan Manchester City, 7 puanla 6. sıraya geriledi.

Karşılaşmaya hat-trick yaparak damga vuran Viktör Gyökeres, bu sezon çıktığı 17 maçta 23 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.



SPORTİNG LİZBON - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU


SPORTİNG LİZBON - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Sporting Lizbon - Manchester City maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU



#Sporting Lizbon
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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