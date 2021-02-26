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Sumudica: Kariyerimde bir ilki yaşıyorum

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kariyerinde ilk kez 5 maç üst üste galibiyet alamadığını söyledi.

Haber Merkezi AA İHA
Sumudica idman öncesine açıklamalarda bulundu.
Sumudica idman öncesine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rizespor’un ligdeki durumunun kritik olduğunu dile getiren Sumudica, "Durumumuz maalesef kritik. Takım iyi, toparlandı, deplasmanda 1 puan aldık. Bence iyi yoldalar. Umarım en yakın zamanda galibiyet alırız. Çok zor bir maç bizi bekliyor, unutulmaması gereken bir nokta var. Rakibimiz bu yıl Avrupa kupalarında mücadele etti. Güçlü, kaliteli bir takıma sahipler. Ben sadece çok fazla maç oynadıkları için yorgun olduklarını düşünüyorum. Sivas bence alt sıralarda olmayı hak etmiyor güçlü ve kaliteli bir kadrosu var. Her zaman söylediğim gibi bu ligde 2. yarılar ilk yarılardan daha zorlu geçiyor. Her puan altın değerinde. Bazen 1 puan sizi ligde tutabilir, şampiyon edebilir. O nedenle benim için her puan çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla gol atmamız gerekiyor"

Şanssız goller yediklerini ve bu nedenle puan toplamakta zorlandıklarını sözlerine ekleyen Sumudica, "En önemli sorunumuz az gol atmak, daha fazla gol atmalıyız. Maalesef şanssız maçlar yaşadık. Şanssız goller yiyoruz. Oyuncularımızın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Uyanmaları, ayağa kalkmaları lazım. Buna ben de dahil hepimizin ayağa kalkması lazım, daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Ben takımı organize ediyorum, uyarıyorum. Maalesef şanssız goller yiyoruz. Bu gollerden önce daha fazla gol atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kolay değil tabi ben gelir gelmez takımın oyun sistemini değiştirdim. Eski takımımdaki gibi 3-5-2’ye döndük. Alışmaları biraz zaman alacaktı. Oyuncularım özellikle Ankaragücü karşılaşmasının 2. Yarısında istediğimi saha yansıttılar. Çok iyi top oynadılar ve bundan gururluyum” şeklinde konuştu.

"Sihirli bir çubuğum yok"

Kariyerinde ilkleri yaşadığını aktaran Sumudica, "Çalıştırdığım takımlarda hiç böyle bir sonuç almamıştım. Beş maç üst üste galibiyet almadığım olmamıştı. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün yüreğimle çalışıyorum. Önemli oyuncularımız eksik. Benim de sihirli bir çubuğum yok. Maalesef eksiklerimiz çok var. Biraz sabır bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Söz verdi

Sumudica, Çaykur Rizespor'un ligde kalacağını, bunun sözünü herkese verdiğini, gelecek sene takımda kalması halinde takımın üst sıralarda olacağını sözlerine ekledi.

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